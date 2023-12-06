Bursa'da yapılan denetimlerde 24 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, aranan 24 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı silah, 32 adet fişek ve 3 bin 500 paket kaçak sigara ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 2 bin 110 araç kontrol edilerek 34 sürücüye toplam 108 bin 232 lira idari para cezası verildi.

Bursa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, aranan 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik, hırsızlık, uygunsuz şahıslar ve asayiş suçlarına yönelik uygulama yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çok sayıda birimden 95 timle yapılan sabit yol, park bahçe ve motosikletli polis timlerinin denetimlerinde 5 bin 617 kişinin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgusu yapıldı.

24 şüphelinin gözaltına alındığı uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı silah, 32 adet fişek ve 3 bin 500 paket kaçak sigara ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Ayrıca, 2 bin 110 araç kontrol edilerek 34 sürücüye toplam 108 bin 232 lira idari para cezası verildi.