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Bursa'da Yapay Zeka ve Toplumsal Dönüşüm Paneli Düzenlendi

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Bursa Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen panelde, yapay zekanın toplumsal dönüşümdeki rolü, iş dünyasındaki etkileri ve sağlık alanında sağladığı avantajlar ele alındı. Prof. Dr. Levent Eraslan, yapay zekanın olumlu ve olumsuz yönlerine dair önemli noktalar paylaştı.

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) "Dijital Çağın Yeni Paradigması: Yapay Zeka ile Toplumsal Dönüşüm" başlıklı panel düzenlendi.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen panelde, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, yapay zekanın hayatın her alanına girmesiyle çeşitli konularda olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu ifade etti.

İş dünyasında yapay zekayla işbirliği içerisinde olmanın önemini vurgulayan Eraslan, "Toplum eğer anlar ve kullanırsa, mühendis arkadaşlarımız iş bulacaktır. Bursa bir otomotiv cennetidir. Yapay zeka ve otomotiv ilişkisini kurabilirseniz çok yüksek maaşlarla iş bulabilirsiniz. Çünkü istihdam ve iş piyasasında yapay zeka bir belirleyicidir." dedi.

Yapay zekanın olumsuz yönlerine de değinen Eraslan, alışveriş sitelerinin algoritmalarının da yapay zekayla çalıştığını belirterek, kullanıcıların farkında olmadan alışveriş yapmaya teşvik edildiğini anlattı.

Özellikle kanser ve diğer hastalıkların teşhisinde yapay zekanın sağlık alanında da çok kıymetli olduğunu dile getiren Eraslan, yapay zekanın objektifliğine de dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Eraslan, şunları kaydetti:

"Şimdi bakın, yapay zeka nereden veri alıyor, siz ne verirsiniz onu alıyor. Bununla ilgili çok büyük örnekler var. Mesela eski Amerika'daki 1960'lı yılların kaynaklarına baktığın zaman tüm siyahiler işe yaramaz ve suçlu, yani öğretilen bağlam üzerinden hareket ediyor. O yüzden bunlara çok dikkat etmek lazım."

Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun moderatörlüğünde düzenlenen panele, BTÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Veysel Bozkurt ve Mercedes Benz Otomotiv yetkilisi Sena Ay da konuşmacı olarak katıldı.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
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