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Bursa'da Yapay Zeka Destekli Hız Tespit Sistemi Uygulaması Başladı

Bursa'da Yapay Zeka Destekli Hız Tespit Sistemi Uygulaması Başladı
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın geliştirdiği yapay zeka destekli hız tespit sistemi ile trafik denetimlerini artırdı. Sistem, araçların hızını anlık olarak tespit edip ihlalleri trafik ekiplerine bildiriyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde geliştirilen yapay zeka destekli hız tespit sistemini kullanıyor.

Operatör olmadan çalışabilen yeni yapay zeka destekli hız ihlali tespit sistemiyle araçların hız, fotoğraf ve geçiş zamanı PolNet ağına gönderilerek, ihlali bulunan araçlara ait veriler anlık olarak trafik ekiplerine bildiriyor.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun sorumluluk alanlarında kalan ve trafik kazalarının yoğun yaşandığı bölgelerinde hızdan kaynaklı kazaların önlenebilmesi için radar denetimleri yerli ve milli hız tespit cihazıyla tüm hava şartlarında gece ve gündüz aralıksız olarak sürdürülüyor.

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Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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