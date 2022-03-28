Gözaltına alınan yankesicilik şüphelisi tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gözaltına alınan yankesicilik şüphelisi tutuklandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Bursa'da, yolda yürüyen 2 kadının cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları belirlenen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bursa'da, yolda yürüyen 2 kadının cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları belirlenen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Kapalı Çarşı Caddesi'nde yürüyen F.Ç, bir süre sonra telefonun cebinde olmadığını fark etti.

Kadının durumu bildirmesi üzerine araştırma yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, F.Ç'nin cebindeki telefonun yolda yürürken arkasından yaklaşan 2 şüpheli tarafından yankesicilik yöntemiyle çalındığını belirledi.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, S.E. (15) ve A.Ş'yi (22) gözaltına aldı.

Zanlıların, Baruthane Mahallesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi'nde de H.Y'ye ait cep telefonunu aynı yöntemle çaldıkları anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.E. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. A.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

F.Ç'nin cebinden cep telefonunun yankesicilikle çalınması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Gözaltına alınan yankesicilik şüphelisi tutuklandı

Gözaltına alınan yankesicilik şüphelisi tutuklandı

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title