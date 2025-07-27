Bursa'da Yangınla Mücadele Sırasında Kurtarılan Kaplumbağa Serinletildi
Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınında alevler yeniden canlandı. Yangınla mücadele eden gönüllüler kurtardıkları kaplumbağayı serinletip su verdi.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alınan orman yangınında alevler yeniden canlanırken, bölgede yangını kontrol altına almak için mücadele veren Orman bölge gönüllüleri yangından kurtardıkları kaplumbağayı serinletip, su verdi.
Haber-Kamera: Mehmet İNAN- Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel