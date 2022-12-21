Bursa'da yangında mahsur kalan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı Güncel Haberler Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 katlı metruk tarihi binada çıkan yangında mahsur kalan kadını, itfaiye ekipleri kurtardı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 katlı metruk tarihi binada çıkan yangında mahsur kalan kadını, itfaiye ekipleri kurtardı. Yahşibey Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta 4 katlı kimsenin yaşamadığı tarihi binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin içeride evsiz bir kadının bulunduğunu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri binanın ikinci kattaki penceresinden eve girdi. Odadaki bir bölmeye saklanan ve dumandan etkilenen kadın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, bina kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Mustafa Bikeç Osmangazi İtfaiye Bursa Güncel Haberler

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