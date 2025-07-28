Bursa'da Yangında Hayatını Kaybeden İki Kişi Toprağa Verildi

BURSA'da yangına su götürdükleri tankerin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Kazım Bayrak ile Mehmet Şimşek toprağa verildi.

Gürsu ile Kestel ilçelerindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için dün bölgeye giden özel şirkete ait 06 BNL 163 plakalı su tankerinin, Kestel ilçesi Narlıdere-Ağlaşan Mahallesi yolunda yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden Kazım Bayrak ile Mehmet Şimşek için Gürsu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Gürsu Emir Sultan Camisi'ndeki törene; AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, TBMM Bilim, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti İl Başkanı İsmail Kaya ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay katıldı. Kazım Bayrak ile Mehmet Şimşek, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.