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Bursa'da Yangında 63 Yaşındaki Kadının Cesedi Bulundu

Bursa'da Yangında 63 Yaşındaki Kadının Cesedi Bulundu
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan yangında, 63 yaşındaki Ayşe Açar'ın cesedi bulundu. Yangın, Mollaarap Mahallesi'nde üç katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdükten sonra Açar'ın cansız bedenine ulaştı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yangın çıkan evde bir kadının cesedi bulundu.

Mollaarap Mahallesi Onbaşı Çıkmazı'nda 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası evde araştırma yapan ekipler, 63 yaşındaki Ayşe Açar'ın cansız bedenini buldu.

Açar'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ayşe Açar'ın eşinin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
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