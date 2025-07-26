Bursa'da Yangın Nedeniyle Yol Trafiğe Kapatıldı
Orhaneli ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmaları nedeniyle jandarma ekipleri Orhaneli-Harmancık yolunu trafiğe kapattı. Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı bildirildi.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, jandarma ekiplerinin, Orhaneli- Harmancık yolunu trafiğe kapattığı öğrenildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen alevlere ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Haber: Osman SAK-Aydın AKALIN-Kamera: (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel