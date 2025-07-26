Bursa'da Yangın Nedeniyle Tahliyeler Başladı

Bursa'da Yangın Nedeniyle Tahliyeler Başladı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangını nedeniyle 170 hane tahliye edildi. Kestel'den Gürsu'ya kadar uzanan yangın nedeniyle Bursa-Ankara otoyolu kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu bölgeyi ziyaret etti.

TAHLİYELER BAŞLADI

Yangın söndürme çalışmaları Orhaneli ilçesinde devam ederken, Kestel'de başlayarak Gürsu ilçe sınırlarına kadar ulaşan yangın nedeniyle Karahıdır Mahallesi'nde bulunan 170 hane, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla tedbir amaçlı AFAD ekipleri tarafından tahliye ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, belediyeye bağlı otobüslerin vatandaşların tahliyesi için hazır olduğu ve Vakıf Bera Spor tesislerinin yangından etkilenen vatandaşların konaklamasına uygun hale getirildiği bildirildi.

OTOYOL KAPATILDI, İĞDİR MAHALLESİ DE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle patlama sesleri de duyulduğu belirtilirken, Bursa- Ankara Otobanı ulaşıma kapatıldı. Yoldaki sürücüler geri gönderiliyor. Öte yandan Kestel'in İğdir Mahallesi de tahliye ediliyor.

BAKAN URALOĞLU BÖLGEDE İNCELEMEDE BULUNDU

Bursa'ya bir dizi ziyaret için gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orhaneli ile Kestel- Gürsu ilçeleri sınırında çıkan orman yangınlarının ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu'na Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık eşlik etti.

Yiğithan HÜYÜK- Hüseyin SEZGİN/ BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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