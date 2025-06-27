Bursa'da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkarak ormana, oradan da İsmetiye Mahallesi'ndeki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan 2 helikopter, 14 arazöz, 36 iş ve hizmet aracı ve 137 personelle müdahale sürerken, 1 insansız hava aracı da (İHA) çalışmalarda kullanılıyor.

GÜVENLİ ALANA ALINDILAR

Ormanda traktörleriyle alevlerin arasında mahsur kalan çiftçiler kurtarılırken, mahalleli AFAD ekipleri tarafından güvenli alana alındı. Mahallede yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Dumandan etkilenen mahalleliye olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarda, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Hüseyin SEZGİN-Barış YILMAZ/BURSA,