Bursa'da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'da Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor. Havan ve karadan yapılan müdahale ile birlikte, mahallenin güvenliğini sağlamak için AFAD ekipleri ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkarak ormana, oradan da İsmetiye Mahallesi'ndeki evlere sıçrayan yangına havadan ve karadan 2 helikopter, 14 arazöz, 36 iş ve hizmet aracı ve 137 personelle müdahale sürerken, 1 insansız hava aracı da (İHA) çalışmalarda kullanılıyor.

GÜVENLİ ALANA ALINDILAR

Ormanda traktörleriyle alevlerin arasında mahsur kalan çiftçiler kurtarılırken, mahalleli AFAD ekipleri tarafından güvenli alana alındı. Mahallede yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Dumandan etkilenen mahalleliye olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarda, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Hüseyin SEZGİN-Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu parkta ölü bulundu
Beckham yıllar önce yaşadığı sakatlık yüzünden ameliyat oldu

Beckham hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk fotoğraf geldi
Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak

Fenerbahçe'de tarihi imza! 2029'un sonuna kadar takımın başında olacak
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
Kutlamalara damga vurdu! Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı

Herkesin konuştuğu dansçının kim olduğu ortaya çıktı
Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mahkemenin belirlediği yeni kira Sandal'ın keyfini kaçıracak
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.