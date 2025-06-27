Bursa'da Yangın Kontrol Altına Alındı, 14 Kişi Kurtarıldı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangın, zeytin ağaçlarının olduğu makilik alandan ormana sıçradı. Yangında 14 vatandaş kurtarılırken, 100'e yakın kişi tahliye edildi. Yangına geniş çaplı bir müdahale gerçekleştirildi.

1) BURSA'DA MAKİLİKTE ÇIKIP ORMANA SIÇRAYAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI (7)

14 VATANDAŞ KURTARILDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda çıkıp ormana, oradan da 2 bin kişinin yaşadığı İsmetiye Mahallesi'ndeki evlere sıçrayan yangında, 100'e yakın vatandaş tahliye edilirken, 14 kişi de evlerinden kurtarıldı. 23 hayvanın da kurtarıldığı yangına, Orman Bölge Müdürlüğü 1 İHA, 2 helikopter, 14 arazöz, 41 iş ve hizmet aracı ve 139 personelle müdahale ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de 279 personel ve 100'e yakın araçla söndürme çalışmalarına katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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