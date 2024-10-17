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Bursa'da Yangın: Felçli Adam Ağır Yaralandı

Bursa'da Yangın: Felçli Adam Ağır Yaralandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir binanın zemin katında çıkan yangında felçli olduğu için yatağa bağımlı olan 70 yaşındaki Muhammet Çalışkan ağır yaralandı. Yangın sonrası hastaneye kaldırılan Çalışkan'ın durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'da 3 katlı bir binanın zemin katında çıkan yangında, felçli olduğu için yatağa bağımlı olan Muhammet Çalışkan (70), ağır yaralandı.

Yangın, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın zemin katında bulunan dairenin oturma odasında çıktı. Felçli olduğu için yatağa bağımlı olan Muhammet Çalışkan'ın eşi, alevleri görünce evden çıkıp yardım istedi. Dairede yangının büyümesi nedeniyle vatandaşlar eve giremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede söndürürken, Muhammet Çalışkan'ı evden çıkardı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Çalışkan'ı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Çalışkan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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