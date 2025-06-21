Bursa'da Yangın Felaketi: Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'da Yangın Felaketi: Cansız Bedeni Bulundu
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından tek başına yaşayan Nuri A.'nın cansız bedeni bulundu. Yangın hakkında soruşturma başlatıldı.

BURSA'da, 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, yapılan kontrollerde Nuri A.'nın cansız bedeni bulundu.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Yıldırım ilçesinde, Esenevler Mahallesi C-202 Sokak'ta 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen çatı katında inceleme yapan ekipler tek başına yaşadığı öğrenilen Nuri A'nın cansız bedenini buldu. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından Nuri A'nın cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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