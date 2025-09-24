Bursa'da Yangın Felaketi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı dairenin içi görüntülendi. 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daire is ve külle kaplanırken, buzdolabının üst kısmının eridiği, Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar'ın can havliyle balkonuna çıktığı oturma odasındaki televizyonun ise asılı olduğu duvardan düşüp, demir yığınına döndüğü görüldü. 3 kişinin kurtarılmak için bekledikleri balkonun duvarlarında kalan eşyaları da görüntülere yansıdı.

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),