Bursa'da Yangın Felaketi: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir dairede çıkan yangın sonucu 1'i bebek 3 kişi yaşamını yitirdi. Olay yerinden elde edilen görüntülerde yangının etkileri ve kurtulmaya çalışan kişilerin bulunduğu balkon dikkat çekti.

Bursa'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı dairenin içi görüntülendi. 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daire is ve külle kaplanırken, buzdolabının üst kısmının eridiği, Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar'ın can havliyle balkonuna çıktığı oturma odasındaki televizyonun ise asılı olduğu duvardan düşüp, demir yığınına döndüğü görüldü. 3 kişinin kurtarılmak için bekledikleri balkonun duvarlarında kalan eşyaları da görüntülere yansıdı.

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
