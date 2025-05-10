Bursa'da Yangın Faciası: 63 Yaşındaki Ayşe Açar Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında 63 yaşındaki Ayşe Açar yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Açar'ın cesedi evde bulundu.
BURSA'da bir evde çıkan yangında Ayşe Açar (63), hayatını kaybetti.
Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mollaarap Mahallesi, Onbaşı Çıkmazı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki evde çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde inceleme yapan ekipler, Ayşe Açar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Açar'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel