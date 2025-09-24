Haberler

Bursa'da Yangın Faciası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, alevlerden kaçmaya çalışan kişilerin dramı gözler önüne serildi.

BURSA'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evde çıkan yangından kurtulmak için balkona kaçan Belgüzar Kaplan (81), Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar'ın (88) alevlerin arasında kaldığı görüldü.

Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Atılgan Sokak'taki 4 katlı Emek Apartmanı'nın 3'üncü katındaki dairede, 22 Eylül'de saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar'ın balkonda cansız bedenlerini buldu. Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından cenazeler Karacabey ilçesinde toprağa verildi.

BATTANİYE AÇIP, ÇOCUĞU ATMALARINI İSTEDİLER

Soruşturma sürerken, yangının cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde evde çıkan yangından kurtulmak için balkona kaçan Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar'ın alevlerin arasında kaldığı görüldü. Yardıma koşan vatandaşların aşağıda battaniye açıp Kaplan ve Ar'dan, Hasan Emir Efe'yi aşağı atmalarını istediği anlar da görüntülere yansıdı. Görüntüde, çevredekilerin bağırıp, çığlık attığı duyuldu.

Haber: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Okan Buruk'un takımdan yolladığı futbolcuyu yeni hocası öve öve bitiremiyor

Kovar gibi gönderdiği futbolcu gittiği yerde kral oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözlerin çevrildiği Mansur Yavaş esip gürledi: Gökçek ve ailesi hapse girmeden...

İddialara ilişkin dişe dokunur bir şey demeden esip gürledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.