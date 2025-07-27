Bursa'da Yangın Ekipleri Alevlerle Mücadele Ediyor

Bursa'da Yangın Ekipleri Alevlerle Mücadele Ediyor
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Bursa'nın Gürsu ilçesindeki orman yangınında ekipler, yeniden alevlenen Ağlaşan Mahallesi'nde yangınla mücadele ediyor. Yerel halk tahliye edilirken, yaşlı bir çift İHH ekipleri tarafından kurtarıldı.

ALEVLER AĞLAŞAN MAHALLESİNİ SARDI

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, alevler dün başladığı Kestel ilçesindeki Ağlaşan Mahallesi'nde yeniden yükseldi. Alevlerin evlerine yaklaştığı yaşlı bir çift, İHH ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli alana getirildi. Yangın söndürme helikopterleriyle müdahalenin sürdüğü Ağlaşan Mahallesi, camiden yapılan anonsla tahliye edildi.

EKİPLERİN ALEVLERLE MÜCADELESİ KAMERADA

İlçedeki TOKİ konutlarının bulunduğu bölgeye yaklaşan alevleri söndürmek isteyen ekipler ise rüzgarın etkisiyle aniden harlayan alevlerden canlarını zor kurtardı. Ekiplerin yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.

Memet Can YEŞİLBAŞ-Mehmet İNAN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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