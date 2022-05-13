Bursa'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.
Tayakadın Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katında yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevler, ekiplerin bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.
Ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
AA / Uğur Ulu - Güncel