Bursa'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA - Uğur Ulu - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Tayakadın Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katında yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler, ekiplerin bir saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Osmangazi, Yangın, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title