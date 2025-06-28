Bursa'da Yangın: Buğday Tarlasından Zeytinliğe Sıçradı

Bursa'da Yangın: Buğday Tarlasından Zeytinliğe Sıçradı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle zeytinliğe sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde buğday tarlasından zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

Minareliçavuş Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler zeytinliğe sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
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