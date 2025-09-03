Bursa'da Yangın: Babaanne Torununu Kurtarmak İçin Kendini Attı
Bursa'da bir yangın sırasında, 65 yaşındaki babaanne Neriman G., torunu Sümeyye G.'yi alevlerden korumak için 3. kattan dışarı attı. Yangın anında yaşanan korku dolu anlar dikkat çekti.
BURSA'da, 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında, evde bulunan babaanne Neriman G. (65), torunu Sümeyye G.'yi (7) alevlerden korumak için pencereden dışarı çıkardı. Bir süre bekleyen babaanne, önce pervazda tuttuğu torununu ardından kendisini 3'ncü kattan aşağı attı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel