Bursa'da Yangın: Babaanne Torununu Kurtarmak İçin Kendini Attı

BURSA'da, 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında, evde bulunan babaanne Neriman G. (65), torunu Sümeyye G.'yi (7) alevlerden korumak için pencereden dışarı çıkardı. Bir süre bekleyen babaanne, önce pervazda tuttuğu torununu ardından kendisini 3'ncü kattan aşağı attı.

