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Bursa'da Yangın: 63 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Bursa'da Yangın: 63 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evde meydana gelen yangında 63 yaşındaki Ayşe Açar hayatını kaybetti. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da bir evde çıkan yangında Ayşe Açar (63), hayatını kaybetti.

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mollaarap Mahallesi, Onbaşı Çıkmazı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki evde çıktı. Evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evde inceleme yapan ekipler, Ayşe Açar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Açar'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Haber-Kamera: Denizhan TECİK BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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