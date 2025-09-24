Haberler

Bursa'da Yangın: 3 Can Kaybı ve Tahrip Olmuş Daire

Bursa'da Yangın: 3 Can Kaybı ve Tahrip Olmuş Daire
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da meydana gelen yangında 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı dairenin iç görüntüleri yayımlandı. Daire tamamen is ve külle kaplanırken, eşyaların büyük kısmı da kullanılmaz hale geldi.

YANAN EVİN İÇİN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı dairenin içi görüntülendi. 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daire is ve külle kaplanırken, buzdolabının üst kısmının eridiği, Belgüzar Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı ve Müyesser Ar'ın can havliyle balkonuna çıktığı oturma odasındaki televizyonun ise asılı olduğu duvardan düşüp, demir yığınına döndüğü görüldü. 3 kişinin kurtarılmak için bekledikleri balkonun duvarlarında kalan eşyaları da görüntülere yansıdı.

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Bütün İspanya Arda Güler'in dün gece yaptıklarını konuşuyor

Bütün ülke dün gece yaptıklarını konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız çocuğunu mahalleli kurtardı! Tüm şehir bu sapığı arıyor

Kız çocuğunu mahalleli kurtardı! Tüm şehir bu sapığı arıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.