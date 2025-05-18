Bursa'da Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bursa'da Yangın: 2 Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Orhangazi ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, içeride bulunan altın ve para jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Orhangazi ilçesinin kırsal Çakırlı Mahallesi'ndeki Şerife Efe'ye (80) ait 2 katlı evde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Efe'nin hastanede tedavi gördüğü, yangında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangının ardından Şerife Efe'nin kızı, içeride birikimlerinin olduğunu söylemesi üzerine jandarma ekipleri eve girdi. Ekipler, çekyat içinden çıkardıkları bir miktar altın ve parayı sahibine teslim etti.

Öte yandan, yangının ardından şok geçiren bazı kişilere sağlık ekipleri müdahale etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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