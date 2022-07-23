Bursa'da yalnız yaşayan kadını evinde bayıltarak hırsızlık yapan şüpheli kaçtı - Haberler

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Bursa'da yalnız yaşayan kadını evinde bayıltarak hırsızlık yapan şüpheli kaçtı

AA - Uğur Ulu - Güncel
Bursa'da yalnız yaşayan kadını evinde bayıltarak hırsızlık yapan şüpheli kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık şüphelisi, evine girdiği yalnız yaşayan kadını bayıltıp, cep telefonu ve bir miktar parasını alarak kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hırsızlık şüphelisi, evine girdiği yalnız yaşayan kadını bayıltıp, cep telefonu ve bir miktar parasını alarak kaçtı.

Mesudiye Mahallesi'nde yalnız yaşayan Müzeyyen Aslan'ın (56) ikamet ettiği eve giren hırsız, kadını boğazından sıkarak bayıltıp cep telefonu ile çantasındaki 2 bin 200 lirayı alarak kaçtı.

Bir süre sonra kendine gelen Aslan, üst kattaki ev sahibine giderek durumu anlattı.

Ev sahibinin polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunması üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleriyle İnegöl Devlet Hastanesine götürülen Aslan'ın burada tedavisi yapıldı.

Aslan, daha sonra polis merkezine giderek kendisini yaralayan ve hırsızlık yapan şüpheliden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Uğur Ulu - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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