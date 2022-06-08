Bursa'da yalnız yaşayan kadın evine ölü bulundu - Haberler

Bursa'da yalnız yaşayan kadın evine ölü bulundu Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kocanaip Mahallesi'nde yaşayanlar, müstakil bir evden gelen kokular üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine eve gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içeride yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen bir kadın cesedi buldu. Cesedin bu adreste bir süredir yalnız yaşayan Hatice Arslan'a (44) ait olduğu tespit edildi. Kadının komşuları, Arslan'ın eve en son yaklaşık 2 hafta önce girdiğini gördüklerini söyledi. Arslan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. AA / Uğur Ulu - Güncel Bursa Emniyet Müdürlüğü 112 Acil Çağrı Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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