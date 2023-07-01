Bursa'da Yakılan Köpeğin Şüphelileri Aranıyor

Olay, perşembe günü Bursa'nın Mudanya ilçesi, Altıntaş ile Göynüklü Mahallesi'nin arasındaki ormanda meydana geldi. Yoldan geçen sürücüler, yol kenarında yakılmış vaziyette bir köpek gördü. İhbarla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yanık vaziyette bulunan köpek, otopsi işlemleri için Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Durumu öğrenen Türkiye Hayvanları Koruma Derneği Üyesi Filiz Ayhan, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Yanma sebebiyle vücut bütünlüğü bozulan köpeğin cinsini tam olarak belirleyemediklerini belirten Ayhan, "Köpek yandığı için sadece kulaklarını fark edebildik. Polis olay yerine gelip incelemelerde bulundu. Mudanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü aradık. O bölgeye geldiler, köpeği aldılar ve Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine bıraktılar. Bayramdan sonra patoloji sonuçları çıkacak. Asıl ilginç olan şey besleme odağına bırakılmış olması. Sanki ibret olması için köpek oraya bırakılmış. Ben failin bulunmasını istiyorum. Kurban Bayramı gibi kutsal bir günde bu olayı yaşamamız çok üzücü oldu" ifadelerini kullandı.