Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı 3 terörist tutuklandı - Haberler

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Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı 3 terörist tutuklandı

AA - Sinan Balcıkoca - Güncel
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Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı 3 terörist tutuklandı

Bursa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DEAŞ'lı yabancı uyruklu 3 terörist, tutuklandı.

Bursa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Deaş'lı yabancı uyruklu 3 terörist, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinin gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen bu 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2021'de Çorum'da yakalanarak adli mercilerce tutuklanan yabancı uyruklu "Muhammed Elali" adlı örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital ve materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da başlatılan operasyonda 3 DEAŞ'lı terörist gözaltına alınmıştı.

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Terör, Bursa, DEAŞ, Güncel, Haberler

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