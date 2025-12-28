İnegöl'de Yağmurlu Havada Zincirleme Trafik Kazası

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, yolcu almak için site önünde duran hafif ticari araca çarptı. Savrulan hafif ticari araç da binecek olan kişiye çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi Esenler Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf G. (18) yönetimindeki 16 KM 378 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir site önünde bekleyen Selçuk E.'nin (41) kullandığı 16 BSG 845 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç da binmek üzere olan Dursun G.'ye (70) çarptı. Kazada yaralanan Dursun G. ile hafif ticari araçtaki Ayşe E. (38), çağırılan ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),