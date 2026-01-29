Haberler

Virajlı yolda otomobilin bariyerlere çarptığı kaza kamerada

Güncelleme:
Bursa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. Olayda sürücü hafif yaralandı, kazanın anları güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da etkili olan sağanak nedeniyle kayganlaşan Uludağ yolunda virajda kontrolden çıkan otomobil bariyere çarptı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi

Osmangazi ilçesi İnkaya mevkii Uludağ yolunda, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, virajı alamayan sürücü kayarak bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücüsünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. O anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, bölgede daha önce de 6 aracın kaza yaptığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
