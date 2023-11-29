Bursa'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza: 1 yaralı

BURSA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı istikamette seyir halindeki belediye otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Taner Arı (33), yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Taner Arı yönetimindeki 16 LDM 69 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kaygaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aynı istikamette seyir halinde 16 AIS 516 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Taner Arı yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgi soruşturma başlattı.(DHA)