Bursa'da Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yabancı uyruklu kişilerin yoğun bulunduğu bölgede sıkı denetim gerçekleştirdi. 6 işyerine ruhsatsızlıktan ve vergi levhası bulundurmamaktan, 2 işletmeye de mali yönden toplam 303 bin lira para cezası kesildi.

Bursa'da yabancıların yaşadığı mahallelerde sıkı denetim

BURSA - Bursa'da Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yabancı uyruklu kişilerin yoğun bulunduğu bölgede sıkı denetim gerçekleştirdi. Hem şüpheli kişilerin kimlik sorgusunu yapan Bursa polisi; aynı zamanda zabıta, gıda ve maliye memurlarıyla birlikte girdikleri dükkanları da inceledi. 6 işyerine ruhsatsızlıktan ve vergi levhası bulundurmamaktan, 2 işletmeye de mali yönden toplam 303 bin lira para cezası kesildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin koordinesinde yabancı uyruklu şahısların yoğun olarak bulunduğu, Yavuzselim Mahallesi Hayrettinoğlu Caddesi, Su Deposu Caddesi, Arabatayağı Mahallesi ve Çınarönü Mahallesinde denetim gerçekleştirildi. Maliye Bakanlığı görevlileri, Tarım İlçe Müdürlüğü görevlileri, Zabıta Müdürlüğü personelinin de katıldığı huzur ve güven uygulamasında hem şüpheli kişiler, hem de iş yerleri didik didik incelendi. Polis ekiplerince yapılan denetimde, 40 işletme incelenirken 6 işyerine ruhsatsızlıktan ve vergi levhası bulundurmamaktan 2 işletmeye de mali yönden toplam 303 bin lira para cezası kesildi, 170 şahısın ise UYAP sorgulamaları yapıldı.

Kent genelinde 3 saat boyunca süren, özellikle Yavuzselim Mahallesi Hayrettinoğlu Caddesi, Su Deposu Caddesi, Arabatayağı Mahallesi ve Çınarönü Mahallesi çevresinde yoğun olarak bulunan Suriye uyruklu şahıs ve dükkanlara yönelik denetim gerçekleştiren Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulamanın vatandaşların huzur ve can güvenliği açısından devam edeceğini duyurdu.