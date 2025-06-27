Bursa'da Yabancı Uyruklu Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sahil yolunda bıçaklanmış bir yabancı uyruklu kişinin cesedi bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı ve sorgulama devam ediyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yabancı uyruklu kişi sahil yolunda bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Çakırlı Mahallesi'ndeki sahil yolunda hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Afgan uyruklu kişinin boynundan bıçaklandığı ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Katil zanlısı, kara yolunda yürürken yakalandı

Jandarma ekipleri, hayatını kaybeden yabancı uyruklunun, çiftlikte çalıştığını ve akşam saatlerinde başka bir yabancı uyruklu kişiyle iş yerinden çıktığını belirledi.

Araştırmalarına devam eden ekipler, şüpheliyi olay yerine 8 kilometre mesafede, Orhangazi-İznik kara yolunda yürürken yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlının sorgusu sürüyor.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
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