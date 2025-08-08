Bursa'da Yabancı Uyruklu Kadınlara Yönelik Operasyon: 9 Kişi Yakalandı

Bursa'da Yabancı Uyruklu Kadınlara Yönelik Operasyon: 9 Kişi Yakalandı
Bursa'da çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı ruhsatsız işletmelere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kadın yakalanırken, işletme sahibine idari para cezası uygulandı.

BURSA'da çalışma izni bulunmayan yabancı uyruklu kişileri çalıştıran işletmelere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kadın yakalanırken, işletme sahibine idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılığı suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Osmangazi ilçesindeki ruhsatsız 3 iş yerinde yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı tespit edildi. Söz konusu işletmelere dün akşam eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 9 kadın yakalandı. Yasal kalış hakları bulunmadığı tespit edilen kadınlar İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, ruhsatsız iş yerlerinin işletmecisi T.D.'ye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
