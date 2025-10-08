Bursa'da Yabancı Uyruklu Göçmen Kaçakçılığına Operasyon

Bursa'da, 6 yabancı uyruklu kişiyi araçla İzmir'den İstanbul'a götüren şüpheli gişelerde yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi, suç failleri ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İzmir'den İstanbul'a yabancı uyruklu kişilerin ücret karşılığında araçla taşındığı tespit edildi.

Söz konusu araç, ekipler tarafından İstanbul-İzmir Otoyolu Bursa Batı Gişeleri'nde durduruldu.

Yabancı uyruklu sürücü M.S. yakalanırken, araçta sürücü dışında 6 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu tespit edildi.

Yapılan kimlik tespitinde, yabancı uyrukluların Şanlıurfa'ya kayıtlı geçici koruma kimlik belgelerine sahip oldukları, ancak seyahat izin belgelerinin bulunmadığı anlaşıldı.

Organizatör olduğu değerlendirilen sürücü M.S.'nin İstanbul'a kayıtlı geçici koruma kimlik belgesinin bulunduğu, herhangi bir suç kaydının olmadığı ve kullandığı aracın kiralık olduğu belirlendi.

Yapılan sorgulamada yabancı uyruklu kişilerin, İzmir'den İstanbul'a gitmek için sürücüye 15 bin lira ücret ödediklerini beyan etmeleri üzerine organizatör hakkında tahkikat başlatıldı.

Suçta kullanılan araç da 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 2/3 maddesi gereğince "korsan taşımacılık" işlemine istinaden yediemin otoparkına çekildi.

Yabancı uyruklu şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.