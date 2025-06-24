Bursa'da Yaban Kedisi Fotokapanla Görüntülendi
Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapan, ormanlık alanda gezen bir yaban kedisini görüntüledi.
Bursa'da bir yaban kedisi fotokapanla görüntülendi.
Yaban hayatını izlemek amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.
Bölgede kayıt alan fotokapan bir yaban kedisini görüntüledi.
Kayıtlarda gezintiye çıkan yaban kedisinin, kameranın görüş alanındaki doğal hareketleri görülüyor.
Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel