Bursa'da Yaban Kedisi Fotokapana Takıldı

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Bursa'da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaban kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından fotokapana yakalandı. Yaban kedisinin dinlenme ve güneşlenme anları sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

BURSA'da nesli tükenme tehlikesi altında olan yaban kedisi, fotokapana takıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, yaban kedisinin gölgede dinlenip, güneşlenip oyun oynadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kedigiller (Felidae) familyasından bir kedi türü olan, Avrupa, Afrika ve Batı Asya'da doğal yaşam süren ve ev kedilerinin atası olarak kabul edilen vahşi bir kedi türü olan yaban kedisi (Felis silvestris), Bursa'da fotokapana yakalandı. Keskin duyuları, çevik yapısı ve gizlenme yetenekleriyle dikkat çeken ve doğada avlanarak hayatta kalan yaban kedileri uzun, kalın ve 4-5 siyah halkanın bulunduğu kuyruklarıyla ev kedilerinden ayrılırken; Bursa'da görüntülenen yaban kedisi de kalın, halkalı kuyruğu ve kuyruğunun bitiminde bulunan halka ile fotokapana yansıdı.

'ŞİMDİ KEYİF ZAMANI'

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Gözlem sona erdi, tehlike yok. Şimdi keyif zamanı" sözleriyle paylaştığı görüntülerde; etrafı kontrol eden yaban kedisinin, tehlike olmadığını fark ettiği an gölgeye uzanıp dinlendiği görüldü. Görüntülerin devamında ise bulunduğu yolun karşısına geçen yaban kedisinin yerde yuvarlanarak güneşin keyfini çıkardığı anlar, yer aldı.

Haber: Esra TÜRKER-Kamera: BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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