Bursa'da vince çıkıp havaya silahla ateş açan kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, çıktığı vinçten havaya silahla ateş açan şüpheli yakalandı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, çıktığı vinçten havaya silahla ateş açan şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kayapa Barajı'nda bir kişinin vince çıkarak silahla havaya 15 el ateş ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, görüntülerden yola çıkarak şüphelinin Ö.A. (45) olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Ö.A'yı Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı. Şüphelinin ev aramasında ruhsatsız tabanca, av tüfeği, antika tabanca ve bunlara ait fişekler ele geçirildi. Ö.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Kayapa Bursa Güncel Haberler

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