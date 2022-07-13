Bursa'da vefat eden "İzzet Kaptan" son yolculuğuna uğurlandı Bursa'da, Gemlik Körfezi'nde düzenlediği turistik gemi turlarıyla tanınan ve "İzzet Kaptan" olarak bilinen İzzet Bayrak'ın cenazesi Gemlik ilçesinde toprağa verildi. Bursa'da, Gemlik Körfezi'nde düzenlediği turistik gemi turlarıyla tanınan ve "İzzet Kaptan" olarak bilinen İzzet Bayrak'ın cenazesi Gemlik ilçesinde toprağa verildi. 95 yaşında vefat eden Bayrak'ın naaşı, Gemlik Asım Kocabıyık Camisi'ne getirildi. Tabutuna denizci şapkası konulan İzzet Kaptan'ın cenazesi, cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Küçükkumla Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze törenine, Bayrak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Gemlik Belediye Başkan Yardımcıları Serhat Tezsever ve Mert Dimili, siyasi partilerin ilçe başkanları, dernek başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. AA / Kazım Bulut - Güncel Güncel Haberler

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