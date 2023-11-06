Bursa'da Uyuyan Sürücü Trafiği Kilitleyince Polis Devreye Girdi

Bursa'da bir sürücü seyir halindeyken uyuyakaldı ve trafiğin oluşmasına neden oldu. Polis ekipleri sürücüyü zor uyandırdı ve araç kenara çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da bir sürücü seyir halindeki otomobilinde yolda uyuyakaldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri trafiğe neden olan sürücüyü zor uyandırdı. Trafiğin oluşmasına neden olan araç kenara çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi bölgesi mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken yolda uyuyakaldı. Yol kenarında aracında uyuyan sürücüyü görenler durumu 112 Acil Servis Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ve polis ekipleri, uyuyan sürücüsü uyandırmak için çaba sarf etti. Uyanan sürücünün aracı yol kenarından çekilirken, trafik normale döndü. Polis ekipleri, sürücüye idari ceza uygularken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA