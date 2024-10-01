Bursa'da Uyuşturucu ve Silahla Yakalanan İki Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilde bulunan ve şüpheli hareketleri dikkat çeken 2 kişinin kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ortaya çıktı. 2 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, dün saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Kayıhan Mahallesi İnönü Caddesi'nde şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçtaki 2 kişinin yapılan üst aramasında, bir miktar uyuşturucunun yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Üzerlerinde kimlik olmadığını beyan eden 2 kişi, tutarsız bilgi verince detaylı inceleme yapıldı. İncelemede, şüphelilerin 'Hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan Yalçın Çetin ile Mehmet Soyuşen olduğu belirlendi. 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Yalçın Çetin ile 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Soyuşen, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK Kamera: BURSA,