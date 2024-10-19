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Bursa'da Uyuşturucu ve İnsan Ticareti Çetesi Çökertildi

Bursa'da Uyuşturucu ve İnsan Ticareti Çetesi Çökertildi
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Bursa'da düzenlenen operasyonla uyuşturucu ve insan ticareti yapan suç örgütüne yönelik 26 şüpheli yakalandı. 22 kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA'da uyuşturucu ve insan ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltınan 26 şüpheliden 22'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; uyuşturucu ve insan ticareti yapan suç örgütüne yönelik Orhangazi, İznik, Yenişehir, Bursa, Bolu ve Beyşehir'de toplam 31 adrese eş zamanlı olarak baskınlar düzenledi. Jandarma, suç örgütünün liderliğini yaptığı öne sürülen İsmail Hakkı Zengin'in de aralarında olduğu 8'i kadın toplam 26 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin, ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda, çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi, ruhsatsız silah ve para ele geçirildi. Suç örgütünün mağdurları kandırıp uyuşturucu maddeye bağımlı hale getirerek, torbacı olarak kullandıkları ve fuhşa teşvik ettikleri belirlendi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan 26 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 22'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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