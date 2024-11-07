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Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı
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Bursa'da, uyuşturucu ticareti yapan O.E.Ö. isimli şüpheli evinde yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Evde ruhsatsız tabanca ve satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.

BURSA'da, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen O.E.Ö. isimli şüpheli, evine yapılan baskınla yakalanıp gözaltına alındı. Evde, ruhsatsız tabanca ile satışa hazır poşetlenmiş halde uyuşturucu ele geçirildi.

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satışını yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, O.E.Ö.'yi takibe aldı. O.E.Ö., teknik ve fiziki takibin ardından dün evine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Evdeki aramalarda 1 seri numarasız ruhsatsız tabanca, 3 adet 7,65 milimetre çapında mermi, 3 adet uyuşturucu ticaretinde iletişim amacıyla kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu, şeffaf torbalar içinde paketlenmiş halde satışa hazır toplam 929 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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