Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Kahvehanede Yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polisin operasyonuyla yakalanan M.T., girdiği kahvehanenin tuvaletinde uyuşturucu madde ile birlikte ele geçirildi. Şüpheli hakkında 9 ayrı suç kaydı bulunuyordu.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde polisin takibe aldığı şüpheli, girdiği kahvehanenin tuvaletinde yakalandı. Şüphelinin tuvalete attığı uyuşturucu madde, polis ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, 16 Eylül saat 22.20 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hakkında 9 ayrı suç kaydı bulunan M.T.'yi takibe aldı. Polisleri fark eden M.T., kaçmaya başladı. Takip sonucu bir kahvehaneye giren şüpheli, yanında bulunan uyuşturucuyu tuvalete attı. Şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, attığı uyuşturucu da polis tarafından çıkarıldı. Yapılan incelemede maddenin 'metamfetamin' olduğu belirlendi. M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

