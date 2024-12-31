Bursa'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 48 yaşındaki bir zanlı gözaltına alındı. Ekipler, adresinde 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 1 zanlı gözaltına alındı.
Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Hacivat Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Ç.Y. (48) yakalandı.
Ekipler, Ç.Y'nin adresine yaptıkları operasyonda 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel