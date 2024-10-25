Bursa'da Uyuşturucu Sevkiyatı Operasyonu: 28 Kilo Hap ve 14 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi

Bursa'da sevkiyat sırasında gerçekleştirilen operasyonda 28 kilo 600 gram uyuşturucu hap ile 14 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin suç unsurları ile birlikte yakalanmalarına yönelik çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, belirlenen adrese uyuşturucu madde sevkiyatı sırasında düzenledikleri operasyonda C.S, E.S, Ö.E. ve C.S'yi yakaladı.

Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramada, 28 kilo 600 gram uyuşturucu hap ile 14 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yapma suçundan tutuklandı.