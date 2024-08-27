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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonunda Yüklü Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Bursa'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında kuruyemiş paketlerinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında kuruyemiş paketlerinde yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik sabah saatlerinde 3 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda kuruyemiş paketlerine konulmuş halde 25 kilo metamfetamin, 7 kilo 300 gram kokain, 55 bin 500 sentetik hap, 7 kilo 400 gram bonzai, 20 gram bonzai ham maddesi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 258 bin 450 lira ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette sorgulamaları devam eden şüpheliler, ifadelerinin ardından "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye çıkartılacak.

Haber: Mehmet İNAN- Kamera: BURSA/

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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