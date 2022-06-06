Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı - Haberler

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 2'si tutuklandı Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı. Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli araçlara yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen, Bursa ve Yalova'dan geldikleri tespit edilen araçlardaki A.K, H.A, B.A, S.A, E.K. ile Orhangazi ilçesinde T.K, A.S. ve M.T. yakalandı. Araçlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, kama ve kurusıkı tabanca, hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıktan serbest bırakıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi. AA / Musa Öztürk - Güncel Orhangazi Yalova Bursa Güncel Haberler

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