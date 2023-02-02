Bursa'da uyuşturucu operasyonunda jandarmaya silahla direnen kişi tutuklandı Güncel Haberler Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda silahını doldurarak jandarma ekiplerine direnmeye çalışan şüpheli yakalandı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda silahını doldurarak jandarma ekiplerine direnmeye çalışan şüpheli yakalandı. Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapıldığı şüphesiyle Güvenli Mahallesi'ndeki bir bağ evine operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerinin kapıyı açmasının ardından şüpheli H.K. (37), ruhsatsız tabancasındaki mermiyi namluya sürdü. Ekiplerin müdahalesi sonucu silahını bırakmak zorunda kalan zanlı, gözaltına alındı. Bağ evinde yapılan aramada 66,5 gram sentetik uyuşturucu, 29 uyuşturucu hap, 13,5 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi, 8 tabanca fişeği, 78 av tüfeği fişeği, suçtan elde edildiği düşünülen 23 bin 100 lira ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Gemlik Adliyesi'ne sevk edildi. "Uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" ve "silahla görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından hakimliğe sevk edilen zanlı tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Jandarma Bursa Güncel Haberler

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