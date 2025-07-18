Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 327 tutuklama

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Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 352 şüpheliden 327'si tutuklandı. Operasyon 450 ekip ve çeşitli destek unsurlarıyla gerçekleştirildi.

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 352 şüpheliden 327'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan" zanlıların yakalanmalarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

70 özel harekat ve 300 çevik kuvvet personelinin desteğiyle 450 ekip halinde 2600 personel tarafından, 22 dedektör köpeği, 2 helikopter ve 4 insansız hava aracının katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 352 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 327'si tutuklanırken, 25'i adliye kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Güncel
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